Свердловчан предупреждают о сильном ветре, граде и грозах
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Очередное штормовое предупреждение выпустили в Свердловской области. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, сегодня и завтра в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра могут достигать до 25 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, сегодня и завтра в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра могут достигать до 25 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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