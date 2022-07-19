Свердловчан предупреждают о сильном ветре, граде и грозах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Очередное штормовое предупреждение выпустили в Свердловской области. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, сегодня и завтра в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра могут достигать до 25 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.