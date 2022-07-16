Жители Красноуфимска попросили Куйвашева остановить «экологический геноцид»

13.06 Воскресенье, 24 июля 2022
Общество
Скрин: ЗЕРКАЛО NEWS - KRIKNEWS
Жители Красноуфимска, а также Красноуфимского района и других муниципальных образований Свердловской области направили к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обращение с просьбой разъяснить личную позицию касательно реализации проекта по созданию в их городе свалки для иногородних отходов.

Горожане в своем обращение отмечают, что объект обращения с отходами находится в непосредственной близости от населенных пунктов, русла реки Уфы, детского оздоровительного лагеря. Об этом сообщает «ЗЕРКАЛО NEWS - KRIKNEWS».

Ранее общественная экологическая организация «Сокол» вместе с неравнодушными гражданами доносили до главы региона документальные свидетельства о негативном влиянии свалки на окружающую среду.

Так они предоставляли информацию о том:

– что материалы оценки воздействия на окружающую среду предполагаемого объекта могли быть составлены на основании фальсифицированных документов;

– что расположение объекта на данном участке приведёт к загрязнению Криулинского месторождения подземных вод и реки Уфы;

– что в случае реализации данного проекта, детский оздоровительный лагерь «Чайка», на протяжении многих десятков лет являющийся единственным гарантированным местом летнего отдыха детей города Красноуфимска, подлежит неминуемой ликвидации.

Сейчас местные жители требуют от главы региона лично разобраться в сложившейся ситуации и не допустить реализации данного проекта, так как, по выводам, которые они сделали, основной целью свалки может являться не обеспечение благоприятных условий жизни населения, а получение «сверхприбылей дельцов от мусорного бизнеса».

«Мы искренне не хотим, чтобы Вы вошли в историю в качестве организатора действия по превращению нашей земли в территорию экологического геноцида, не пригодную для полноценной жизни населения», – говорится в обращении.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:34 В Свердловской области спрос на продавцов вырос в 14 раз
12:32 Между Екатеринбургом и Хургадой возобновили авиасообщение
11:39 Екатеринбургская полиция обнаружила 24 точки несанкционированной торговли
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