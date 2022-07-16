Футбольный клуб «Урал» разгромно проиграл в уральском дерби

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче второго тура «МИР – Российской премьер-лиги» (называющейся так, поскольку с этого сезона платёжная система с несвойственным для нынешнего времени названием является титульным спонсором российского чемпионата по футболу) в уральском дерби «Оренбург» принимал «Урал» из Екатеринбурга.Матч проходил на стадионе «Газовик» в посёлке Ростоши. Перед этой встречей команды имели по 0 очков — в первом туре и «Оренбург», и «Урал» проиграли. Команда с Южного Урала уступила дома самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:4, а екатеринбуржцы в Москве проиграли ЦСКА 0:2.В первом тайме ключевым событием стало удаление в составе «Урала» — прямую красную карточку получил Лео Гогличидзе. Голов в первом тайме зрители не увидели.Второй тайм начался с быстрого гола хозяев — вышедший на замену Владимир Сычевой уже спустя 20 секунд сумел забить мяч в ворота Ильи Помазуна. В дальнейшем Сычевой, проводивший всего лишь второй матч в Российской Премьер-лиге, записал на свой счёт ещё два гола, а «Урал» в меньшинстве ничего противопоставить не смог. Итог – 3:0 в пользу «Оренбурга».Через неделю «Урал» проведёт свой первый домашний матч в этом сезоне, встретившись на «Екатеринбург Арене» с «Краснодаром», а «Оренбург» сыграет в Москве со «Спартаком».