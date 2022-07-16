Футбольный клуб «Урал» разгромно проиграл в уральском дерби

21.27 Суббота, 23 июля 2022
Общество
Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»
В матче второго тура «МИР – Российской премьер-лиги» (называющейся так, поскольку с этого сезона платёжная система с несвойственным для нынешнего времени названием является титульным спонсором российского чемпионата по футболу) в уральском дерби «Оренбург» принимал «Урал» из Екатеринбурга.

Матч проходил на стадионе «Газовик» в посёлке Ростоши. Перед этой встречей команды имели по 0 очков — в первом туре и «Оренбург», и «Урал» проиграли. Команда с Южного Урала уступила дома самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:4, а екатеринбуржцы в Москве проиграли ЦСКА 0:2.

В первом тайме ключевым событием стало удаление в составе «Урала» — прямую красную карточку получил Лео Гогличидзе. Голов в первом тайме зрители не увидели.

Второй тайм начался с быстрого гола хозяев — вышедший на замену Владимир Сычевой уже спустя 20 секунд сумел забить мяч в ворота Ильи Помазуна. В дальнейшем Сычевой, проводивший всего лишь второй матч в Российской Премьер-лиге, записал на свой счёт ещё два гола, а «Урал» в меньшинстве ничего противопоставить не смог. Итог – 3:0 в пользу «Оренбурга».

Через неделю «Урал» проведёт свой первый домашний матч в этом сезоне, встретившись на «Екатеринбург Арене» с «Краснодаром», а «Оренбург» сыграет в Москве со «Спартаком».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Футбольный клуб «Урал» проиграл в первом матче нового сезона
16 июля 2022
От клещевого энцефалита в Свердловской области погиб человек
19 июля 2022
Вратарь Владимир Галкин продлил контракт с ХК «Автомобилист»
18 июля 2022
Подходит к концу капитальный ремонт детской больницы в Асбесте
20 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Сказочные киоскёры: как в Екатеринбурге не могут победить нелегальные торговые точки

Рассказываем, как власти борются с незаконными павильонами на примерах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:27 Футбольный клуб «Урал» разгромно проиграл в уральском дерби
18:23 В Нижнем Тагиле осудили за грабеж двух молодых людей
18:02 Группу туристов, у которых сломался вездеход, спасли на севере Свердловской области
17:06 В посёлке Красный местные жители обнаружили выброшенный артиллерийский снаряд
16:10 В Каменском городском округе ищут 89-летнего пенсионера
15:39 Екатеринбурженка чуть не погибла из-за столкновения с электросамокатом
14:36 Из-за сапропеля в Свердловской области пересыхает озеро Щелкун
13:34 В Свердловской области спрос на продавцов вырос в 14 раз
12:32 Между Екатеринбургом и Хургадой возобновили авиасообщение
11:39 Екатеринбургская полиция обнаружила 24 точки несанкционированной торговли
10:12 В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 21 июля
09:33 Жителей Свердловской области предупредили об атмосферном загрязнении
21:21 Уральский гусар дал небольшой урок истории «Белым в городе»
20:54 В Екатеринбурге полицейские сорвали концерт опальной группы
19:49 В аэропорту Кольцово пресекли попытку вывезти старинный колокол
19:30 Бассейн в небесах Екатеринбурга может попасть в Книгу рекордов Гиннеса
18:39 Машина протаранила дом в коллективном саду Полевского
17:57 В Свердловской области на выходных ожидается жара
17:28 Пьяный водитель Toyota Camry устроил на свердловской трассе смертельное ДТП
16:57 В Свердловской области по факту гибели машиниста возбуждено уголовное дело
16:29 Свердловских дальнобойщиков призывают пройти бесплатное обследование на половые инфекции
15:55 Зарезавшую дочь свердловчанку могут отправить в психбольницу
15:21 Автоинспекторы вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
14:54 В промзоне на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар
14:22 За рулем автомобиля в Екатеринбурге задержали подростка
13:51 В Свердловской области подтвердили еще 171 случай COVID-19
Все новости Свердловской области
18:06 В Дагестане автомобиль сорвался в ущелье, погибла семья из Оренбургской области
17:20 В «Филип Моррис Интернэшнл» опровергают сообщения об уходе производителя сигарет из России
16:59 Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД имущество на 130 миллионов
16:17 ВОЗ: в Испании и Португалии из-за аномальной жары в этом году погибли более 1700 человек
15:36 Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых
15:08 Министр транспорта Красноярского края Димитров задержан
14:46 Спасенную в Диксоне медведицу назвали Монеточкой и отпустили в естественную среду
13:52 В Новосибирске по поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за высказываний депутата Пироговой
13:11 Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу художницы Цветковой* из Комсомольска-на-Амуре
12:30 Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия вошли в перечень «недружественных» стран для России
11:50 Производитель сигарет Marlboro, Parliament, Bond, L&M намерен в конце года уйти из России
09:51 Президентом Индии во второй раз стала женщина
18:38 Росприроднадзор: ветеринарам удалось вытащить банку из пасти белого медведя и спасти его
17:57 Журналист Пивоваров* рассказал, за что Минюст мог признать его «иноагентом»
16:59 Дальневосточная авиакомпания «Аврора» предупредила о сбоях при оплате картой «Мир»
15:37 H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России, вещи продадут по полной цене
15:22 В Сбере сообщили о проблемах с доступом к сервисам банка
15:08 Детский омбудсмен сообщил, что детей с острова Валаам в Карелии эвакуировали
14:30 Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против РФ
13:26 Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку
13:00 Глава Росприроднадзора сообщила, что вылет ветеринара к пострадавшему медведю задерживается из-за погоды
12:46 Во Владивостоке задержан 51-летний поджигатель участкового пункта полиции
11:01 В Карелии «Союз морских пехотинцев» организовал водный поход для детей в шторм, возбуждено уголовное дело
10:18 В Волгограде из-за остановки 50-метрового колеса обозрения спасатели эвакуировали 21 человека
09:43 В Москве с вертолета тушили крупный пожар в девятиэтажке, 400 человек были эвакуированы
19:00 Губернатор Белгородской области: в результате обстрела села погиб местный житель
Все новости России и мира
21:27 Футбольный клуб «Урал» разгромно проиграл в уральском дерби
18:23 В Нижнем Тагиле осудили за грабеж двух молодых людей
18:02 Группу туристов, у которых сломался вездеход, спасли на севере Свердловской области
17:06 В посёлке Красный местные жители обнаружили выброшенный артиллерийский снаряд
16:10 В Каменском городском округе ищут 89-летнего пенсионера
15:39 Екатеринбурженка чуть не погибла из-за столкновения с электросамокатом
14:36 Из-за сапропеля в Свердловской области пересыхает озеро Щелкун
13:34 В Свердловской области спрос на продавцов вырос в 14 раз
12:32 Между Екатеринбургом и Хургадой возобновили авиасообщение
11:39 Екатеринбургская полиция обнаружила 24 точки несанкционированной торговли
10:12 В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 21 июля
09:33 Жителей Свердловской области предупредили об атмосферном загрязнении
21:21 Уральский гусар дал небольшой урок истории «Белым в городе»
20:54 В Екатеринбурге полицейские сорвали концерт опальной группы
19:49 В аэропорту Кольцово пресекли попытку вывезти старинный колокол
19:30 Бассейн в небесах Екатеринбурга может попасть в Книгу рекордов Гиннеса
18:39 Машина протаранила дом в коллективном саду Полевского
17:57 В Свердловской области на выходных ожидается жара
17:28 Пьяный водитель Toyota Camry устроил на свердловской трассе смертельное ДТП
16:57 В Свердловской области по факту гибели машиниста возбуждено уголовное дело
16:29 Свердловских дальнобойщиков призывают пройти бесплатное обследование на половые инфекции
15:55 Зарезавшую дочь свердловчанку могут отправить в психбольницу
15:53 На коллегии регионального Росреестра наградили лучших кадастровых инженеров
15:21 Автоинспекторы вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
14:54 В промзоне на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар
14:50 Сразу несколько крупных спортивных событий пройдут в Пермском крае в ближайшие выходные
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK