В Каменском городском округе ищут 89-летнего пенсионера
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в Каменском городском округе ищут 89-летнего Александра Дворецкого. С 22 июля его местонахождение неизвестно. Сообщается, что у пожилого мужчины возможна потеря памяти.
Пропавший ростом 168 сантиметров, нормального телосложения, с короткими седыми волосами. Был одет в чёрное трико и серые кроссовки. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области сообщили, что его можно узнать по трости, с которой он ходит.
Всех, кто может знать что-либо о местонахождении пенсионера, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Пропавший ростом 168 сантиметров, нормального телосложения, с короткими седыми волосами. Был одет в чёрное трико и серые кроссовки. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области сообщили, что его можно узнать по трости, с которой он ходит.
Всех, кто может знать что-либо о местонахождении пенсионера, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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