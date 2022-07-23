В Каменском городском округе ищут 89-летнего пенсионера

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В Свердловской области в Каменском городском округе ищут 89-летнего Александра Дворецкого. С 22 июля его местонахождение неизвестно. Сообщается, что у пожилого мужчины возможна потеря памяти.Пропавший ростом 168 сантиметров, нормального телосложения, с короткими седыми волосами. Был одет в чёрное трико и серые кроссовки. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области сообщили, что его можно узнать по трости, с которой он ходит.Всех, кто может знать что-либо о местонахождении пенсионера, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.