Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным сервиса по поиску работу «hh.ru», за 9 лет в Свердловской области спрос на продавцов вырос в 14 раз. В 2012 году было открыто 1,1 тысячи вакансий продавцов-консультантов и продавцов-кассиров, а в 2021 году появилось уже 15,6 тысячи таких предложений о работе.Уровень предлагаемых зарплат за это десятилетие в регионе вырос в полтора раза. Так, средняя зарплата продавца в 2012 году составила 19,4 тысячи рублей, а в 2022 году – 31,7 тысячи рублей.Количество соискателей-продавцов в Свердловской области за это время увеличилось в 18 раз. С 1 тысячи в 2012 году до 18,3 тысячи в 2021 году. При этом конкуренция соискателей среди жителей региона по данным вакансиям остается не высокой.«В среднем, на одно предложение о работе приходится всего 1,9 активных резюме, что характерно для нехватки кадров. Комфортным для рынка труда показателем считается соотношение в 5-6 резюме на вакансию», – объяснили в пресс-службе «hh.ru».