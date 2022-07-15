Автоинспекторы вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей

15.21 Пятница, 22 июля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проводят массовые проверки водителей. Рейд проходит с 22 по 24 июля.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, рейд направлен на пресечение грубых нарушение ПДД, связанных с управлением транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными водительских прав либо никогда не получавшими права управления.

С начала года в Екатеринбурге по вине пьяных водителей произошло 27 ДТП. В результате аварий пять человек погибли, еще 46 – получили различные травмы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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