В Свердловской области подтвердили еще 171 случай COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 171 случай коронавируса. Всего регионе зарегистрировано 450 235 случаев COVID-19.
Как передает оперштаб, в связи с выздоровлением выписали 144 пациентов. Общее число вылечившихся – 437 441.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 10 770 летальных исходов.
Как передает оперштаб, в связи с выздоровлением выписали 144 пациентов. Общее число вылечившихся – 437 441.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 10 770 летальных исходов.
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