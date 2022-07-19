В Свердловской области подтвердили еще 171 случай COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 171 случай коронавируса. Всего регионе зарегистрировано 450 235 случаев COVID-19.Как передает оперштаб, в связи с выздоровлением выписали 144 пациентов. Общее число вылечившихся – 437 441.От коронавируса за сутки умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 10 770 летальных исходов.