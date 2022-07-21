Роспотребнадзор подает коллективный иск из-за несостоявшегося концерта Макса Барских

– Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области был инициирован сбор заявлений от потребителей, чьи права были нарушены, для подачи коллективного иска к ООО «Ладошки Шоу». Специалистам поступило 27 заявлений (общая сумма – 220 тысяч рублей). Иск сформирован и будет подан в ближайшее время, – рассказали в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости