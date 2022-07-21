Роспотребнадзор подает коллективный иск из-за несостоявшегося концерта Макса Барских
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подает коллективный иск к ООО «Ладошки Шоу» из-за несостоявшегося концерта Макса Барских, отказавшегося выступать на территории России.
В Роспотребнадзор и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступили многочисленные обращения потребителей, которые жалуются на отказ в возврате денег за несостоявшийся концерт Макса Барских. Организатор мероприятия – ООО «Ладошки Шоу».
Изначально концерт должен был состояться 23 сентября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на май 2021 года. В мае прошлого года мероприятие перенесли на сентябрь 2021 года, затем на 16 апреля этого года.
Однако в апреле концерт в очередной раз не состоялся. Появилась информация о том, что Макс Барских отказался проводить концерты на территории России. Граждане стали пытаться сдать билеты, но организаторы концерта деньги не возвращали.
В Роспотребнадзор и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступили многочисленные обращения потребителей, которые жалуются на отказ в возврате денег за несостоявшийся концерт Макса Барских. Организатор мероприятия – ООО «Ладошки Шоу».
Изначально концерт должен был состояться 23 сентября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на май 2021 года. В мае прошлого года мероприятие перенесли на сентябрь 2021 года, затем на 16 апреля этого года.
Однако в апреле концерт в очередной раз не состоялся. Появилась информация о том, что Макс Барских отказался проводить концерты на территории России. Граждане стали пытаться сдать билеты, но организаторы концерта деньги не возвращали.
– Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области был инициирован сбор заявлений от потребителей, чьи права были нарушены, для подачи коллективного иска к ООО «Ладошки Шоу». Специалистам поступило 27 заявлений (общая сумма – 220 тысяч рублей). Иск сформирован и будет подан в ближайшее время, – рассказали в ведомстве.
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