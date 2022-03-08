Жители Екатеринбурга не могут вернуть деньги за концерт Макса Барских

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы жалуются, что не могут вернуть деньги за билеты на концерт украинского певца Макса Барских, который отменил все выступления в России.Концерт Макса Барских должен был состояться 16 апреля в «Екатеринбург-ЭКСПО». Однако 11 марта певец отменил все концерты и запретил использовать свои песни на территории России. Своё решение он мотивировал ситуацией между Россией и Украиной, при этом отказался возвращать деньги за билеты, заявив, что средства будут направлены на «благотворительные цели».Как пишет Е1 со ссылкой на екатеринбурженку Наталью, продавцы билетов ссылаются на перенос концерта на сентябрь, но даже не пишут дату выступления. При обращении они просят писать заявление на возврат, приложить билеты и указать причину возврата, а причина, по словам местной жительницы, должна быть уважительной.