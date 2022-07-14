Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК

– Указанное решение принято в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК, – отметили в Уральской горно-металлургической компании.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости