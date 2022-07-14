Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Андрей Козицын покинул пост генерального директора ОАО «УГМК». Заявление об уходе он подал 19 июля.
Как сообщили в пресс-службе компании, заявление Андрея Козицына уже одобрено Советом директоров ОАО «УГМК».
В пресс-службе подчеркнули, что компании группы УГМК продолжат оставаться надежными и открытыми поставщиками для российских и зарубежных партнеров.
С 20 июля гендиректором Уральской горно-металлургической компании назначен Эльфат Исмагилов. Ранее он занимал пост председателя Совета директоров ОАО «УГМК».
Ранее в нашем телеграм-канале мы писали, что Андрей Козицын оказался в новом санкционном списке Евросоюза. Помимо него санкции наложили также на мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также депутате-единоросса из свердловского Заксобрания Виктора Бабенко.
Как сообщили в пресс-службе компании, заявление Андрея Козицына уже одобрено Советом директоров ОАО «УГМК».
– Указанное решение принято в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК, – отметили в Уральской горно-металлургической компании.
В пресс-службе подчеркнули, что компании группы УГМК продолжат оставаться надежными и открытыми поставщиками для российских и зарубежных партнеров.
С 20 июля гендиректором Уральской горно-металлургической компании назначен Эльфат Исмагилов. Ранее он занимал пост председателя Совета директоров ОАО «УГМК».
Ранее в нашем телеграм-канале мы писали, что Андрей Козицын оказался в новом санкционном списке Евросоюза. Помимо него санкции наложили также на мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также депутате-единоросса из свердловского Заксобрания Виктора Бабенко.
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