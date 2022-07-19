В путешествие по пространству смыслов приглашает Ельцин Центр

18.35 Четверг, 21 июля 2022
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В ближайшие пятницу и субботу в Ельцин Центре пройдёт необычная экскурсия. Поэт Ксения Баландина проведёт её участников по пространству смыслов и личных открытий. Для этого экскурсантам даже не придётся покидать здание.

«Разговором со временем» назвала свою поэтическую экскурсию Ксения Баландина. Она научит участников смотреть на экспонаты музея первого президента России сквозь призму литературы, объяснит по каким причинам те или иные цитаты стали частью музейной экспозиции. «Любое искусство служит зеркалом эпохи. Точно так же, как и каждый человек, который живёт сегодня в России, является носителем её смыслов и противоречий. Хотим мы того или нет, с детства нас окружают смыслы, носителями которых мы становимся», — говорится в приглашении на поэтическую экскурсию.

В пятницу «Разговор со временем» начнётся в 18:00, а в субботу — в 16:00.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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