Коронавирус выявили еще у 178 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 178 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 450 064 случая COVID-19.По выздоровлению выписали еще 131 пациента. Всего вылечились 437 297 свердловчан.За сутки от коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 768.