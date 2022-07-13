Коронавирус выявили еще у 178 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 178 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 450 064 случая COVID-19.
По выздоровлению выписали еще 131 пациента. Всего вылечились 437 297 свердловчан.
За сутки от коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 768.
По выздоровлению выписали еще 131 пациента. Всего вылечились 437 297 свердловчан.
За сутки от коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 768.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».