В Екатеринбурге обновили стрит-арт линию

– В этом году линия стала частью комфортной городской среды, преображая собой пространство и делая жизнь екатеринбуржцев более комфортной и яркой. Этим проектом мы показываем, что уличное искусство – не просто рисунки на стенах, а интересные урбанистические кейсы, – отметила руководитель фестиваля Анна Клец.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге команда фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA и сервис Яндекс Карты перезапустили проект Street art line. Фиолетовая линия обросла новыми арт-объектами, а в двух местах появились зоны отдыха со скамейками, качелями, урнами и клумбами.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, стрит-арт линия в столице Урала появилась в 2020 году. Тогда маршрут объединил 29 объектов уличного искусства. Протяженность линии составляла около девяти километров.В этом году количество арт-объектов на линии увеличивается уже до 40, а длина маршрута – до 10 километров. Также появляются табличках о работах с QR-кодами и навигационные стелы с информацией о маршруте и ближайших объектах. Зоны отдыха установлены около БЦ «Рубин» и в парке около ТЮЗа.