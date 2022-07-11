На премию «Хрустальный компас» претендуют 7 проектов из Свердловской области

20.47 Среда, 20 июля 2022
Общество
Иллюстрация с ВК-страницы проекта «Экопоходы с Норкиным»
В интернете, на сайте национальной премии «Хрустальный компас» идёт народное голосование за проекты, связанные с экологией, географическими изысканиями и сохранением историко-культурного наследия России. Среди претендентов — 7 проектов из Свердловской области.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства участвует в конкурсе с проектом творческой лаборатории «Ето верблютЪ». В рамках этого проекта дети возрастом от 7 до 17 лет обучаются навыкам урало-сибирской домовой росписи. Кроме того, в рамках этого проекта проводится региональный праздник «УралРоспись фест».

Телекомпания Первоуральска «Уральский медиа холдинг» выдвинула на соискание премии «Хрустальный компас» свою серию программ «Если дома не сидится. Великая Чусовая». Это целый видеогид, который выпускается с 2014-го года. В него входит уже 70 передач, каждая из которых повествует о какой-либо достопримечательности в окрестностях Первоуральска.

Хорошо вам известный по публикациям «Вечерних Ведомостей» проект «Экопоходы с Норкиным» создан учителем истории МАОУ СОШ №125 Виктором Норкиным, который водит походников различных возрастов по живописным природным территориям Урала. Вместе они устраняют там стихийные свалки и одновременно пополняют свою информированность об истории и природе родного края.

По количеству уже отданных голосов проект Виктора Норкина находится на втором месте среди свердловчан. С большим отрывом пока лидирует группа уральских учёных, которая исследует влияние климатических изменений на сезонную динамику ландшафтов Урала.

Поддержать кого-то из претендентов можно на сайте премии. Голосование продлится до 31-го июля включительно.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:06 Суд пересмотрит решение по делу о нарушении авторских прав мэрией Екатеринбурга
15:59 Жителя Ирбита подозревают в убийстве отца
15:27 Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили
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