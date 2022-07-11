Подходит к концу капитальный ремонт детской больницы в Асбесте

19.42 Среда, 20 июля 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
После долгого перерыва готовится открыть для маленьких пациентов все свои 4 этажа здание детской больницы Асбеста. Там заканчивается капитальный ремонт, который начался в 2018-м году.

Капитальный ремонт проводился в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». До этого больница серьёзно не ремонтировалась около 40 лет и заметно обветшала. На первом этапе был отремонтирован первый этаж, к ремонту 2-го и 3-го приступили в 2021-м году, когда из бюджета было выделено 28 миллионов рублей. Осталось отремонтировать 4-й этаж здания, на что потратят ещё 20 миллионов бюджетных средств.

Завершающей стадией ремонта больничных помещений становится нанесение на стены коридоров ярких, весёлых рисунков, которые помогают отвлечь малышей от их болячек.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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