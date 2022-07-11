Подходит к концу капитальный ремонт детской больницы в Асбесте
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
После долгого перерыва готовится открыть для маленьких пациентов все свои 4 этажа здание детской больницы Асбеста. Там заканчивается капитальный ремонт, который начался в 2018-м году.
Капитальный ремонт проводился в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». До этого больница серьёзно не ремонтировалась около 40 лет и заметно обветшала. На первом этапе был отремонтирован первый этаж, к ремонту 2-го и 3-го приступили в 2021-м году, когда из бюджета было выделено 28 миллионов рублей. Осталось отремонтировать 4-й этаж здания, на что потратят ещё 20 миллионов бюджетных средств.
Завершающей стадией ремонта больничных помещений становится нанесение на стены коридоров ярких, весёлых рисунков, которые помогают отвлечь малышей от их болячек.
Капитальный ремонт проводился в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». До этого больница серьёзно не ремонтировалась около 40 лет и заметно обветшала. На первом этапе был отремонтирован первый этаж, к ремонту 2-го и 3-го приступили в 2021-м году, когда из бюджета было выделено 28 миллионов рублей. Осталось отремонтировать 4-й этаж здания, на что потратят ещё 20 миллионов бюджетных средств.
Завершающей стадией ремонта больничных помещений становится нанесение на стены коридоров ярких, весёлых рисунков, которые помогают отвлечь малышей от их болячек.
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