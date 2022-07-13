Умер почти 100-летний почётный гражданин Сысерти

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Печальная новость заполнила сысертские паблики — всего несколько лет не дожил до своего 100-летия ветеран Великой Отечественной войны Пётр Ушаков. Сегодня ранним утром он умер на 97-м году жизни.Петр Филиппович Ушаков начало войны встретил в сысерсткой артели «Красный фуганок», где работал столяром. С первого же дня рвался на фронт, но с предприятия его отпустили только в 1942-м, когда юноше исполнилось 17 лет. Молодой воин в составе Уральского добровольческого корпуса участвовал в боях в Прибалтике, в Польше, дошёл до Берлина. Среди полученных ему на войне наград: орден Отечественной войны II степени, две медали «За отвагу», медали за взятие Кёнигсберга и Берлина.После окончания войны Пётр Ушаков вернулся в родную Сысерть, где и проработал долгие годы на мебельной фабрике. Со временем он получил статус почётного гражданина Сысерти и Сысертского городского округа, а в 2015-м году одну из городских улиц назвали его именем.