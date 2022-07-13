Дождливая погода задержится в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются грозы и дожди, в некоторых местах возможен град. Температура воздуха ожидается в районе +24°С.
Сегодня, 21 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град. Днем 19…24°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозах порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем 22…24°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 22 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ночью 10…15°С, днем 21…26°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 24…26°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 23 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9…14°С, днем 21…26°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…14°С, днем 24…26°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 21 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град. Днем 19…24°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозах порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем 22…24°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 22 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ночью 10…15°С, днем 21…26°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 24…26°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 23 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9…14°С, днем 21…26°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…14°С, днем 24…26°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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