В столице Урала перекроют улицу Печерскую до конца октября

14.56 Среда, 20 июля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перекроют улицу Печерскую. Ограничения будут действовать с 10 августа по 28 октября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, закрытие движения транспорта по улице связано с прокладкой теплосети.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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