В столице Урала перекроют улицу Печерскую до конца октября
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перекроют улицу Печерскую. Ограничения будут действовать с 10 августа по 28 октября.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, закрытие движения транспорта по улице связано с прокладкой теплосети.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, закрытие движения транспорта по улице связано с прокладкой теплосети.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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