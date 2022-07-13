В столице Урала перекроют улицу Печерскую до конца октября

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перекроют улицу Печерскую. Ограничения будут действовать с 10 августа по 28 октября.Как сообщили в пресс-службе мэрии, закрытие движения транспорта по улице связано с прокладкой теплосети.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.