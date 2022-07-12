Телеведущая Ксения Собчак высмеяла прошедший в Екатеринбурге «Гомофобный пикник»
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Вчера в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге проходил «Гомофобный пикник». Телеведущая Ксения Собчак высмеяла мероприятие в своем телеграм-канале.
Также телеведущая высказывала сомнения в целесообразности проведения «Традиционный недели», в рамках которой и проходил пикник. Этот фестиваль продлится до конца недели.
Напомним, что пикник начался вчера в 18:00 в сквере у театра драмы. Посмотреть на мероприятие также приходили представители альтернативных взглядов.
«"Гомофобный пикник" в Екатеринбурге в итоге это типичные посиделки школьников на лавке во дворе, только при отсутствии лавок во дворе», – сравнивает Ксения Собчак.
Также телеведущая высказывала сомнения в целесообразности проведения «Традиционный недели», в рамках которой и проходил пикник. Этот фестиваль продлится до конца недели.
«На фестивале, кстати, ещё пройдут лекции о морали и нравственности, выставка картин Павлика Морозова и экскурсия под названием «Правый Екатеринбург». Сплошное веселье, короче», — пишет телеведущая.
Напомним, что пикник начался вчера в 18:00 в сквере у театра драмы. Посмотреть на мероприятие также приходили представители альтернативных взглядов.
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