Телеведущая Ксения Собчак высмеяла прошедший в Екатеринбурге «Гомофобный пикник»

«"Гомофобный пикник" в Екатеринбурге в итоге это типичные посиделки школьников на лавке во дворе, только при отсутствии лавок во дворе», – сравнивает Ксения Собчак.

«На фестивале, кстати, ещё пройдут лекции о морали и нравственности, выставка картин Павлика Морозова и экскурсия под названием «Правый Екатеринбург». Сплошное веселье, короче», — пишет телеведущая.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вчера в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге проходил «Гомофобный пикник». Телеведущая Ксения Собчак высмеяла мероприятие в своем телеграм-канале.Также телеведущая высказывала сомнения в целесообразности проведения «Традиционный недели», в рамках которой и проходил пикник. Этот фестиваль продлится до конца недели.Напомним, что пикник начался вчера в 18:00 в сквере у театра драмы. Посмотреть на мероприятие также приходили представители альтернативных взглядов.