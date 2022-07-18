В Свердловской области начала расти заболеваемость коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом. За последние сутки выявлено 182 случая COVID-19. Еще вчера было известно о 169 новых заболевших, а в понедельник – о 147. Всего в регионе зарегистрировано 449 886 случаев коронавируса.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 123 пациентов. Общее число вылечившихся – 437 166.
За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 123 пациентов. Общее число вылечившихся – 437 166.
За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
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