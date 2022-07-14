Ельцин Центр познакомит екатеринбуржцев с площадью Коммунаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На субботу, 23-ое июля, запланирована уличная экскурсия под названием «Площадь Коммунаров». Её участникам экскурсовод расскажет об истории и особенностях одного из центральных участков города Екатеринбурга — площади неподалёку от Дворца Молодёжи.Когда-то это была окраина города, где со временем появились ипподром и Народный театр. Около ста лет назад здесь устроили братское захоронение погибших в Гражданской войне. Тогда-то место это было оформлено как площадь и получило прижившееся название.Сравнительно недавно площадь Коммунаров сильно изменилась. Густой живописный парк вокруг Вечного огня, зажжённого в память захороненных в братской могиле, был вырублен, а на его месте сделали транспортную развязку. Через историю одной екатеринбургской площади экскурсовод поведает экскурсантам о том, как менялся и преображался весь город.Экскурсию «Площадь Коммунаров» организует Музей Бориса Ельцина. Начнётся она в 14:00 возле Вечного огня. Тем, кто не сможет поучаствовать в ней в ближайшую субботу, экскурсию повторят в августе.