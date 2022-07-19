В Солнечном в Екатеринбурге перекроют две улицы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили срок закрытия движения транспорта по улице Счастливой. Также с 16 августа будет перекрыт Столярный переулок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Срок закрытия движения транспорта по улице Счастливой – от Лучистой до дома №2 на Лучистой – продлили до 21 августа. Ранее сообщалось, что улица будет перекрыта до 25 июля.
Переулок Столярный перекроют с 16 августа по 16 октября. Ограничения связаны с обустройством наружных сетей дождевой канализации.
Срок закрытия движения транспорта по улице Счастливой – от Лучистой до дома №2 на Лучистой – продлили до 21 августа. Ранее сообщалось, что улица будет перекрыта до 25 июля.
Переулок Столярный перекроют с 16 августа по 16 октября. Ограничения связаны с обустройством наружных сетей дождевой канализации.
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