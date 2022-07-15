Свердловчан предупредили о сильных дождях, грозах и граде

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 20 июля объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, в регионе завтра ожидаются сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 17 м/сек и град.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.