Свердловчан предупредили о сильных дождях, грозах и граде
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 20 июля объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, в регионе завтра ожидаются сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 17 м/сек и град.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Согласно данным синоптиков, в регионе завтра ожидаются сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 17 м/сек и град.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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