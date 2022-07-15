«РусЛайн» возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Калугу
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Калугу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Полеты из столицы Урала в Калугу будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ100/200 два раза в неделю по средам и субботам. Вылет из Екатеринбурга – в 14:50. Обратный рейс – в 16:10. Время в пути составит 2 часа 40 минут.
Ранее мы писали, что из Екатеринбурга в Москву увеличивается количество рейсов.
Полеты из столицы Урала в Калугу будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ100/200 два раза в неделю по средам и субботам. Вылет из Екатеринбурга – в 14:50. Обратный рейс – в 16:10. Время в пути составит 2 часа 40 минут.
Ранее мы писали, что из Екатеринбурга в Москву увеличивается количество рейсов.
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