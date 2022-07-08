Из аэропорта Кольцово в Москву увеличивается количество рейсов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово увеличивается количество рейсов в Москву. С 22 июля полеты по этому маршруту начнет выполнять авиакомпания Smartavia.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. В аэропорт Шереметьево уральцы будут летать на самолетах Boeing 737 и Airbus 320.Добавим, что кроме Smartavia рейсы из Екатеринбурга в Москву осуществляют пять авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и S7 Airlines.