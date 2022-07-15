Мэрия Екатеринбурга разместила аукцион на приспособление заброшенной школы под детсад
Общество
Фото: документация проекта
Администрация Екатеринбурга снова разместила аукцион на приспособление заброшенной школы на Уралмаше под детский сад.
Начальная цена контракта составляет 81 635 460 рублей. Подрядчику предстоит переделать пустующее уже более десяти лет здание школы на улице XXII Партсъезда, 8 в детский сад на 100 мест. Заявки принимаются до 25 июля.
Фото: документация проекта
Добавим, что в конце июня мэрия уже размещала аналогичный аукцион. Однако до 6 июля ни один участник так и не подал заявки.
Напомним, что мэрия Екатеринбурга также ищет подрядчика для ремонта памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.
Начальная цена контракта составляет 81 635 460 рублей. Подрядчику предстоит переделать пустующее уже более десяти лет здание школы на улице XXII Партсъезда, 8 в детский сад на 100 мест. Заявки принимаются до 25 июля.
Фото: документация проекта
Добавим, что в конце июня мэрия уже размещала аналогичный аукцион. Однако до 6 июля ни один участник так и не подал заявки.
Напомним, что мэрия Екатеринбурга также ищет подрядчика для ремонта памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.
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Мэрия Екатеринбурга вновь ищет подрядчика для ремонта памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу
15 июля 2022
15 июля 2022