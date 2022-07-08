Мэрия Екатеринбурга вновь ищет подрядчика для ремонта памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга снова разместила аукцион на ремонт памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади.
Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 1 855 173 рубля. Заявки принимаются до 21 июля.
Напомним, что в конце июня администрация Екатеринбурга объявляла аналогичную госзакупку. Однако за восемь дней не было подано ни одной заявки.
Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 1 855 173 рубля. Заявки принимаются до 21 июля.
Напомним, что в конце июня администрация Екатеринбурга объявляла аналогичную госзакупку. Однако за восемь дней не было подано ни одной заявки.
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Ни один подрядчик не захотел ремонтировать памятник Уральскому добровольческому корпусу в Екатеринбурге
08 июля 2022
08 июля 2022