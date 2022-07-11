В Екатеринбурге появился «пластилиновый» арт-объект

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге московский художник Тимур Fork (Тимур Сафаров) создал на стене здания на Крауля, 7 реалистичную пластилиновую фигуру.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля STENOGRAFFIA, Тимур Fork на стене здания изобразил персонажа, который показывает пальцем вверх, на небо. По словам художника, он сделал так, чтобы прохожие могли остановиться, отвлечься от своих проблем, проследить за жестом героя и посмотреть на облака.Мурал носит название «Посмотри наверх». Работа выполнена в авторском стиле – художник изображает реалистичные пластилиновые фигуры.