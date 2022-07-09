Третий этап опрессовок стартует в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 18 июля, в Екатеринбурге стартует третий этап гидравлических испытаний трубопроводов. Опрессовки будут проводить до 22 июля.Как сообщают в пресс-службе ЕТК, испытания трубопроводов будут проводить с 23:00 до 06:00 без отключения горячей воды. Если горячее водоснабжение отсутствует, потребителям необходимо обратиться в организации ЖКХ: УК, ТСЖ, РЭМП.При обнаружении на участках теплосетей течи воды и промоин грунта следует сообщить о произошедшем в центральную диспетчерскую службу администрации города по телефону 8 (005) 222-30-05.