Третий этап опрессовок стартует в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 18 июля, в Екатеринбурге стартует третий этап гидравлических испытаний трубопроводов. Опрессовки будут проводить до 22 июля.
Как сообщают в пресс-службе ЕТК, испытания трубопроводов будут проводить с 23:00 до 06:00 без отключения горячей воды. Если горячее водоснабжение отсутствует, потребителям необходимо обратиться в организации ЖКХ: УК, ТСЖ, РЭМП.
При обнаружении на участках теплосетей течи воды и промоин грунта следует сообщить о произошедшем в центральную диспетчерскую службу администрации города по телефону 8 (005) 222-30-05.
Как сообщают в пресс-службе ЕТК, испытания трубопроводов будут проводить с 23:00 до 06:00 без отключения горячей воды. Если горячее водоснабжение отсутствует, потребителям необходимо обратиться в организации ЖКХ: УК, ТСЖ, РЭМП.
При обнаружении на участках теплосетей течи воды и промоин грунта следует сообщить о произошедшем в центральную диспетчерскую службу администрации города по телефону 8 (005) 222-30-05.
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