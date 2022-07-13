На Свердловскую область вновь обрушатся дожди и грозы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В первой половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет в районе +26°С.
В понедельник, 18 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Днем 23…28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 19 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ночью 13…18°С, днем 24…29°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южной четверти со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 16…18°С, днем 26…28°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В среду, 20 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Ночью 14…19°С, днем 21…26°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью 17…19°С, днем 24…26°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 18 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Днем 23…28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 19 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ночью 13…18°С, днем 24…29°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южной четверти со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 16…18°С, днем 26…28°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В среду, 20 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Ночью 14…19°С, днем 21…26°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью 17…19°С, днем 24…26°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».