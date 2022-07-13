Верхняя Пышма отмечает сразу два праздника

«Для того, чтобы работать металлургом, требуется особый характер. Это должны быть закаленные люди – такие, как у нас на предприятии. Благодаря им все наши производственные планы выполнены более чем на 100%, а инвестиционные программы реализуются в соответствии с графиками: модернизация производства, улучшение условий труда, экология», – отметил главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королёв.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Верхней Пышме отмечают сразу два праздника: День города и День металлурга. Празднование началось с награждения горожан, которые внесли вклад в развитие муниципалитета. Среди них были и работники АО «Уралэлектромедь». Фотографии награжденных поместят на городскую доску почёта.Местной жительнице Алефтине Киташевой, приехавшей в Верхнюю Пышму в 1982 году ещё будучи молодой мамой двух детей, присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма» за её добросовестный труд и вклад в развитие АО «Уралэлектромедь». Сегодня она начальник управления бюджетирования УГМК.После награждения на стадионе «Металлург» прошли «ЗАВОДные старты». В них приняли участие 15 команд, в том числе команды цехов АО «Уралэлектромедь», ОАО «УГМК», администрации Верхней Пышмы, предприятий, работающих на территории Медной столицы Урала. В каждой из команд было по 10 человек (четверо мужчин, три женщины и трое детей).Участники преодолевали препятствия, состоящие из больших надувных батутов («Горки», «Шары», «Бинокли», «Шины»), а также выполняли различные испытания, которые ждали их на маршруте. Им пришлось прошагать семимильными шагами, перекатить огромные трёхметровые кубы и «пролететь на ковре-самолёте».Одновременно на стадионе проходили игровая программа и мастер-классы для детей, а также турниры по пляжному волейболу, баскетболу и силовому экстриму. Кроме того, любой могу испытать себя и попробовать сдать нормативы ГТО. Победителей поощряли денежными призами, дипломами и медалями.Помимо этого, программа празднования Дня города и Дня металлурга включила в себя множество культурных и развлекательных мероприятий. Так, например, для жителей Верхней Пышмы и гостей города сегодня весь день открыт городской исторический музей, рассказывающий «Про родной и славный град». Также на площадях у Дворца спорта и Дворца культуры «Металлург» организованы «Сельские и национальные подворья». Там можно посмотреть на национальные костюмы, полюбоваться традиционными для разных культур танцами и послушать песни, а также попробовать угощения.Главным событием вечерней программы станет концерт с участием местных коллективов, а также звезд эстрады: групп «Иванушки Int», «Комбинация» и GayazovS BrotherS. В финале планируется традиционный праздничный салют.