Предупреждение о непогоде в Свердловской области продлили до 17 июля

«Если вы оказались в лесу во время грозы, укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей», – советуют в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В МЧС продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области на ещё один день. Завтра, 17 июля, по данным синоптиков, ожидаются грозы и ветер с порывами до 25 метров в секунду.Свердловские спасатели призывают жителей региона быть предельно осторожными в период непогоды.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.