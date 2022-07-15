Предупреждение о непогоде в Свердловской области продлили до 17 июля
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В МЧС продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области на ещё один день. Завтра, 17 июля, по данным синоптиков, ожидаются грозы и ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Свердловские спасатели призывают жителей региона быть предельно осторожными в период непогоды.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Свердловские спасатели призывают жителей региона быть предельно осторожными в период непогоды.
«Если вы оказались в лесу во время грозы, укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей», – советуют в ГУ МЧС России по Свердловской области.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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