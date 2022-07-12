Еще 113 человек заболели коронавирусом в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки вывили 113 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 449 118 случаев COVID-19.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 105 пациентов. Всего вылечился 436 631 человек.От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 761.