Еще 113 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки вывили 113 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 449 118 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 105 пациентов. Всего вылечился 436 631 человек.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 761.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 105 пациентов. Всего вылечился 436 631 человек.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 761.
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