Ситуацию с лесными пожарами в Свердловской области контролируют семь воздушных судов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ситуацию с пожарами в лесах контролируют шесть самолетов и один вертолет, а также спутниковая система слежения и 90 видеокамер системы «Лесохранитель».
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, для контроля ситуации также задействованы патрульные группы автомобилях и квадроциклах.
Напомним, что сейчас в регионе действуют три природных пожара: в Сухоложском и Серовском лесничествах и в лесах на территории городского округа Пелым. Все пожары возникли из-за гроз.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, для контроля ситуации также задействованы патрульные группы автомобилях и квадроциклах.
Напомним, что сейчас в регионе действуют три природных пожара: в Сухоложском и Серовском лесничествах и в лесах на территории городского округа Пелым. Все пожары возникли из-за гроз.
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