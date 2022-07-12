Три лесных пожара действуют в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вновь увеличилась площадь лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00:00 15 июля, в регионе зафиксировано три природных пожара на площади 51 га. Еще вчера площадь лесных пожаров в области составляла 37 га.Всего в России сейчас тушат 159 лесных пожаров на площади 19 167 га.