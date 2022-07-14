В День металлурга в Верхней Пышме состоятся «ЗАВОДные старты» и концерт со звездами эстрады

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В субботу, 16 июля, в Верхней Пышме будут праздновать День металлурга и День города. Праздник начнется с «ЗАВОДных стартов» на стадионе «Металлург», а завершится выступлением групп «Иванушки Int», «Комбинация» и GayazovS BrotherS и праздничным салютом. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УГМК.В программе спортивного мероприятия – комбинированная эстафета. В ней будут участвовать 15 команд, в том числе команды цехов АО «Уралэлектромедь», ОАО «УГМК», администрации Верхней Пышмы, предприятий, работающих на территории Медной столицы Урала.В каждой команде будут 10 человек: четверо мужчин, три женщины и трое детей. Им предстоит преодолеть различные препятствия, состоящие из больших надувных батутов («Горки», «Шары», «Бинокли», «Шины»), прошагать семимильными шагами, перекатить огромные трехметровые кубы и пролететь на ковре-самолете.На стадионе одновременно будут проходить игровая программа и мастер-классы для детей, турниры по пляжному волейболу, баскетболу и силовому экстриму. Любой желающий также сможет сдать нормативы ГТО. Победителей ждут денежные призы, дипломы и медали. Еще одним подарком участникам состязаний и их болельщикам станет выступление группы «Кар-мен».Кроме того, во время Дня города и Дня металлурга проведут множество культурных и развлекательных мероприятий. Для жителей и гостей Верхней Пышмы весь день будет открыт городской исторический музей, рассказывающий «Про родной и славный град».На площадях у Дворца спорта и Дворца культуры «Металлург» организуют «Сельские и национальные подворья», где можно будет увидеть национальные костюмы, традиционные для разных культур песни и танцы, угощения. Садоводы смогут похвастаться своим урожаем, а мастера – эксклюзивными предметами ручной работы.У Дворца спорта также расположатся картинг и выставка авто и мото-техники. Там же будут выступать коллективы художественной самодеятельности.Дети тоже не останутся в праздник без внимания. Их ждет детская велогонка, мастер-классы для подростков и игровые программы аниматоров, бесплатные аттракционы. На площади у администрации Верхней Пышмы пройдет детская программа «Улыбка праздничного города», а после ее окончания горожане постарше смогут станцевать вальс.Вечерний концерт начнется в 19:00 с выхода местных коллективов. Затем поздравить верхнепышминцев выйдут группы «Иванушки Int», «Комбинация» и GayazovS BrotherS. В финале прогремит традиционный праздничный салют.