На выходных в Екатеринбурге пройдут массовые проверки водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 15 по 17 июля автоинспекторы проводят массовые проверки водителей. Рейды направлены на пресечение грубых нарушений ПДД: пьяное вождение и вождение без прав.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в городе с начала года по вине пьяных водителей произошло 27 ДТП. В результате аварий пять человек погибли, еще 46 получили травмы различной степени тяжести.Очевидцев пьяного вождения призывают оперативно сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.