Ни один подрядчик не захотел ремонтировать памятник Уральскому добровольческому корпусу в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На днях власти Екатеринбурга разместили аукцион на ремонт памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади.
Сегодня стало известно, что конкурс не состоялся – за предложенную сумму (1 миллион 855 тысяч рублей) никто памятник ремонтировать не захотел: не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена в документах госзакупки.
Ранее аналогичным образом провалились аукционы по приспособлению заброшенной школы на Уралмаше под детский сад и ремонту разваливающейся плотины на реке Ольховке.
Сегодня стало известно, что конкурс не состоялся – за предложенную сумму (1 миллион 855 тысяч рублей) никто памятник ремонтировать не захотел: не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена в документах госзакупки.
Ранее аналогичным образом провалились аукционы по приспособлению заброшенной школы на Уралмаше под детский сад и ремонту разваливающейся плотины на реке Ольховке.
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