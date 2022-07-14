За гибель рабочего в Краснотурьинске молодой предприниматель получил условный срок

20.58 Четверг, 14 июля 2022
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В Краснотурьинске закончился судебный процесс, на котором рассматривались обстоятельства гибели 24-летнего гражданина Таджикистана. Он приехал в уральский город на заработки и устроился разнорабочим на ремонт одного из домов.

Летом 2021-го года парень сорвался со строительных лесов, и, хоть высота казалась не слишком большой (всего лишь второй этаж), получил тяжёлые травмы. Пострадавший месяц провёл на больничной койке, но, увы, врачи не сумели спасти ему жизнь, — описывает подробности издание «Вечерний Краснотурьинск».

Молодой, 33-летний предприниматель, который нанимал на работу погибшего, сразу признал свою вину в том, что не обеспечил работника должными средствами безопасности и, в частности, страховочным снаряжением. Признание вины, раскаяние и финансовая помощь, которую оказывал во время лечения травмированного работника бизнесмен, повлияли на удивительную лёгкость судебного приговора. Судья Краснотурьинского городского суда приговорил предпринимателя к одному году лишения свободы условно.

Суд мог вообще не состояться, поскольку брат погибшего таджика и адвокаты двух сторон договорились о примирении. Но прокуратура настояла на том, чтобы судебное решение о закрытии дела было отменено. Впрочем, в данном случае прокурор тоже не свирепствовал. Он требовал в качестве наказания ровно тот же условный срок.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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