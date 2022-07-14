Гендиректор УГМК поздравил работников предприятий с Днем металлурга

15.54 Четверг, 14 июля 2022
Общество
Фото: скриншот видео / пресс-служба УГМК
В это воскресенье, 17 июля, отмечается День металлурга. Генеральный директор Уральской горно-металлургический компании Андрей Козицын поздравил работников предприятий УГМК и всех, кто трудится в этой отрасли, с профессиональным праздником.

– Дорогие друзья, уважаемые коллеги, наступает прекрасный день, наш с вами профессиональный праздник – День металлурга. Я уверен, что все мы как следует за три года отпразднуем его. Самое главное – здоровья, удачи, благополучия. С Днем металлурга, с праздником! – поздравляет Андрей Козицын работников предприятий УГМК.




Гендиректор УГМК напомнил, что последние два года были большие сложности с тем, чтобы масштабно и радостно справить День металлурга. Но в этом году таких трудностей нет.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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