С поп-звёзд 90-х отряхивают пыль и привозят на Урал ради выступлений на Днях городов Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Лето, помимо прочего, — это ещё и череда празднований юбилейных и не юбилейных дней рождений городов Свердловской области. Дело, конечно, хорошее, народом любимое. Но если посмотреть, каких эстрадных звёзд привозят из столицы для поздравлений их жителей, можно подумать, что вся музыка в России закончилась где-то в 90-ые годы.
Главным «поздравляльщиком» Нижнего Тагила с 300-летним юбилеем станет группа «На-на», которая выступит вечером 13-го августа. На День города (и одновременно — на День металлурга), который отметят 16-го июля, в Верхнюю Пышму привезут группы «Иванушки», «Комбинация» и «Кармен». А екатеринбуржцев, как «Вечерние Ведомости» сообщали ранее, поздравит с Днём города бывший солист группы «Парк Горького» Александр Маршалл.
На этом фоне самым молодым и модным выглядит Каменск-Уральский. Там на День города ждут выступление Клавы Коки. Уроженка Екатеринбурга приедет в город 16-го июля и поздравит местных жителей ещё и с 90-летием алюминиевой отрасли.
Главным «поздравляльщиком» Нижнего Тагила с 300-летним юбилеем станет группа «На-на», которая выступит вечером 13-го августа. На День города (и одновременно — на День металлурга), который отметят 16-го июля, в Верхнюю Пышму привезут группы «Иванушки», «Комбинация» и «Кармен». А екатеринбуржцев, как «Вечерние Ведомости» сообщали ранее, поздравит с Днём города бывший солист группы «Парк Горького» Александр Маршалл.
На этом фоне самым молодым и модным выглядит Каменск-Уральский. Там на День города ждут выступление Клавы Коки. Уроженка Екатеринбурга приедет в город 16-го июля и поздравит местных жителей ещё и с 90-летием алюминиевой отрасли.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».