В столице Урала на Дне города выступит Александр Маршал

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Выступление Александра Маршала запланировано на 20 августа 2022 года, когда Екатеринбург будет отмечать День города. Об этом говорится на сайте промоутерской компании «Империя Музыки», которая организует выступление.«Организация выступления певца Александра Маршала на праздновании Дня города в Екатеринбурге 20 августа 2022 года», – указано в графике мероприятий.Станет ли он главным хедлайнером, пока не неизвестно.В этом году столица Урала будет праздновать своё 299 день рождения. Подробнее о программе в День города в мэрии обещали рассказать позднее.