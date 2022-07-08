Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области до 16 июля продлили предупреждение о смоге. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».На территории области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20:00 16 июля.