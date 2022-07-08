Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области до 16 июля продлили предупреждение о смоге. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
На территории области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20:00 16 июля.
На территории области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20:00 16 июля.
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