Разворотную петлю строят на трассе Пермь – Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Пермь – Екатеринбурге продолжается капитальный ремонт. Строители в районе моста через реку Бисерть на 197-м километре автодороги уже завершают отсыпку земляного полотна. Работы выполнены на 90%.В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» рассказали, что разворотная петля станет первой из четырех на 45-километровом участке трассы, где проводится капитальный ремонт. Еще три таких петли появятся на 212-м километре, 220-м и 226-м.Разворотные петли необходимы для безопасной транспортной доступности жителей близлежащих деревень и сел по обе стороны федеральной трассы. Радиусы разворота каждой петли составляют 15 метров.Напомним, что капитальный ремонт трассы Пермь – Екатеринбург протяженностью 139 километров выполняется в рамках реализации маршрута Казань – Екатеринбург.