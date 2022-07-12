Руководство металлургического завода поможет семье погибшего работника в Серове
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Руководство Надеждинского металлургического завода окажет необходимую помощь семье погибшего работника в Серове. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, что 9 июля машинист шихтоподачи Надеждинского металлургического завода получил травму головы на рабочем месте. Его доставили в больницу, но спасти жизнь мужчины не удалось.
Сейчас на предприятии работает комиссия, созданная для установления всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, что 9 июля машинист шихтоподачи Надеждинского металлургического завода получил травму головы на рабочем месте. Его доставили в больницу, но спасти жизнь мужчины не удалось.
Сейчас на предприятии работает комиссия, созданная для установления всех обстоятельств произошедшего.
– Руководство Надеждинского металлургического завода, коллектив доменного цеха предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким. Семье пострадавшего будет оказана необходимая помощь, – отметили в пресс-службе предприятия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Рабочие Баранчинского электромеханического завода недополучили 20 миллионов рублей зарплаты
11 июля 2022
11 июля 2022