В больнице скончался рабочий, получивший травму на заводе в Серове

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Врачи не смогли спасти жизнь 49-летнему мужчине, который минувшей субботой получил серьёзную производственную травму. В больницу он был доставлен из цеха Надеждинского металлургического завода.Погибший работал машинистом шихтоподачи. В субботу вечером, 9-го июля он находился на рабочем месте, в доменном цехе предприятия. При расклинивании заслонки скипового подъёмника доменной печи он получил сильный удар по голове, — раскрывает подробности происшествия пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.На заводе начата проверка обстоятельств, при которых рабочий получил смертельную травму. Созданная комиссия должна установить, соблюдаются ли на предприятии требования к технике безопасности, и определить степень вины в случившемся заводского руководства.Надеждинский металлургический завод был основан в марте 1896-го года. Для города Серова он был градообразующим предприятием. С самого начала заводом выпускались чугун и сталь. С 2000-го года завод вошёл в состав ОАО «УГМК-холдинг». В 2015-м году производился капитальный ремонт доменной печи. В ходе ремонтных работ её оснастили автоматизированной системой управления.