Нижний Тагил утопает в высокой траве, выросшей на уличных газонах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перестали стричь газоны и это очень не понравилось местным жителям. Трава местами стала такой высокой, что из-за неё не видно проезжей части.О проблеме заявили подписчики группы «Инцидент. Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Так, женщина, проживающая на улице Жуковского, сообщила, что из-за травы совершенно не виден выезд с её двора. «Смотришь направо, при выезде... и не всегда увидишь приближающееся транспортное средство», — пишет она.Другой тагильчанин сообщил, что схожая ситуация сложилась из-за высокой травы и на улице Новострой (а это — центральная часть города). «Трава вымахала уже с человеческий рост, а местами и выше!», — сообщает местный житель.С покосами травы на улицах уральских городов никак не могут найти золотую середину. Траву то косят «под корень» по два раза за лето, не давая ей разрастись (а это влечет цепочку других проблем), а то вовсе забывают наводить порядок на газонах.