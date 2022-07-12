Вопиющее состояние моста в Полевском приводит в ужас местных жителей

19.41 Вторник, 12 июля 2022
Общество
Фото: ВК-сообщество «Полевской24.рф / Рабочая Правда»
В то время, как в Нижнем Тагиле готовятся к открытию моста стоимостью в 5 миллиардов, в Полевском не могут найти финансирование, чтобы починить маленький мостик через речушку Полевую. Местные жители опасаются, что он рухнет под тяжестью проезжающих по нему машин, — пишет издание «Рабочая правда».

Мост, о котором идёт речь, расположен на дороге к нескольким коллективным садам. По нему ездят не только садоводы — с недавнего времени на этой дороге замечают большегрузы, лесозаготовительную технику. Они своим весом ещё больше разрушают конструкцию, которая уже не первый год требует капитального ремонта.

При возведении мост в Полевском составили из бетонных плит. Теперь боковые плиты обвалились и висят над водой. К тому же, у моста нет ограждений. Их когда-то устанавливали, но со временем обвалились и они.

Меж тем, Глава Полевского городского округа Константин Поспелов особой проблемы не видит. В своём телеграм-канале он пишет, что лесозаготовительные работы скоро всё равно закончатся и лесовозы перестанут ездить по мосту, и обращает внимание, что внутренняя конструкция моста не повреждена и находится в удовлетворительном состоянии. И всё же, мэр обратился к специалистам, чтобы профессиональным взглядом оценили состояние сооружения и определили, какие ремонтные работы необходимо провести.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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