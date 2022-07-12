В Свердловской области 109 выпускников сдали ЕГЭ на высшие баллы
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В этом году в Свердловской области 109 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Из 109 стобалльников – 54 являются выпускниками из Краснотурьинска, Североуральска, Невьянска, Асбеста, Пелыма, Ирбита, Артемовского, Камышлова Заречного, Лесного, Кушвы и других территорий. Остальные – жители Екатеринбурга.
Трое одиннадцатиклассников из Новоуральска, Каменска-Уральского и Екатеринбурга смогли набрать высшие баллы сразу по двум предметам.
Из 109 стобалльников – 54 являются выпускниками из Краснотурьинска, Североуральска, Невьянска, Асбеста, Пелыма, Ирбита, Артемовского, Камышлова Заречного, Лесного, Кушвы и других территорий. Остальные – жители Екатеринбурга.
Трое одиннадцатиклассников из Новоуральска, Каменска-Уральского и Екатеринбурга смогли набрать высшие баллы сразу по двум предметам.
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