Коронавирусом заболели еще 99 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки выявили 99 случаев коронавируса в Свердловской области. Всего в регионе зарегистрировано 448 786 случаев COVID-19.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 75 пациентов. Всего вылечились 436 330 свердловчан.От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 757.