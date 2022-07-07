Коронавирусом заболели еще 99 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки выявили 99 случаев коронавируса в Свердловской области. Всего в регионе зарегистрировано 448 786 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 75 пациентов. Всего вылечились 436 330 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 757.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 75 пациентов. Всего вылечились 436 330 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 757.
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Еще 90 свердловчан заболели коронавирусом
07 июля 2022
07 июля 2022